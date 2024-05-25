ВСУ атаковали Шебекино Белгородской области с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на город Шебекино Белгородской области с использованием беспилотного летательного аппарата-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате падения дрона с последующим взрывом была повреждена кровля городского кафе. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Из-за его падения и детонации повреждена кровля городского кафе. Жертв среди гражданского населения удалось избежать», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в этот же день губернатор сообщал о двух похожих инцидентах в Шебекино, когда украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие. В результате первой атаки пробита кровля одного из корпусов, а при второй частично повреждено оборудование.