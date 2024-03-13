ВСУ атаковали с помощью беспилотника здание ФСБ в Белгороде

Вооруженные силы Украины предприняли атаку при помощи беспилотника на здание ФСБ в Белгороде, сообщает ТАСС.

По данным агентства, полученным от оперативных служб региона, в результате никто не пострадал. У здания был поврежден фасад, а также выбиты стекла.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью ПВО отразили атаку 58 беспилотников ВСУ. Из них 11 БПЛА были сбиты или перехвачены в Белгородской области.