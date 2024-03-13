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СВО 13 марта 2024 10:06

ВСУ атаковали с помощью беспилотника здание ФСБ в Белгороде

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Вооруженные силы Украины предприняли атаку при помощи беспилотника на здание ФСБ в Белгороде, сообщает ТАСС.

По данным агентства, полученным от оперативных служб региона, в результате никто не пострадал. У здания был поврежден фасад, а также выбиты стекла.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью ПВО отразили атаку 58 беспилотников ВСУ. Из них 11 БПЛА были сбиты или перехвачены в Белгородской области.

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#беспилотник
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