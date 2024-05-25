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СВО 25 мая 2024 12:27

ВСУ атаковали с БПЛА машину в приграничном селе Белгородской области

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В селе Красное Белгородской области украинские войска атаковали легковой автомобиль с помощью ударного беспилотника-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел, когда движущийся по дороге автомобиль подвергся нападению со стороны вооруженных сил Украины с использованием дрона-камикадзе. Атака была совершена в поселке Красное Шебекинского городского округа.

По словам Гладкова, в результате взрыва водитель не пострадал, однако кузов транспортного средства получил повреждения, а лобовое стекло было выбито.

#спецоперация на Украине
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