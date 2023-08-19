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ВСУ атаковали при помощи беспилотника военный аэродром в Новгородской области
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Сегодня около 10:00 по московскому времени ВСУ совершили террористическую атаку с беспилотником коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения воздушной гавани и был поражен из стрелкового оружия.
В результате атаки на территории аэродрома на стоянке самолетов случился пожар, его оперативно ликвидировали огнеборцы.
Один самолет получил повреждения. Никто не пострадал.
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