ВСУ атаковали при помощи беспилотника военный аэродром в Новгородской области

Сегодня около 10:00 по московскому времени ВСУ совершили террористическую атаку с беспилотником коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения воздушной гавани и был поражен из стрелкового оружия.

В результате атаки на территории аэродрома на стоянке самолетов случился пожар, его оперативно ликвидировали огнеборцы.

Один самолет получил повреждения. Никто не пострадал.