ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ», есть погибший и пострадавшие

Сегодня утром в порту «Кавказ» Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. По сообщению губернатора региона Вениамина Кондратьева, беспилотные летательные аппараты атаковали паромное судно, находившееся в порту.

В результате нападения на судне возник пожар. Губернатор уточнил, что возгорание носит локальный характер и угрозы его распространения нет. На месте происшествия оперативно начали работу экстренные службы.

К сожалению, атака привела к человеческим жертвам. По данным оперативных служб Кубани, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие являются гражданами Российской Федерации.