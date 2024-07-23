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ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ», есть погибший и пострадавшие
Сегодня утром в порту «Кавказ» Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. По сообщению губернатора региона Вениамина Кондратьева, беспилотные летательные аппараты атаковали паромное судно, находившееся в порту.
В результате нападения на судне возник пожар. Губернатор уточнил, что возгорание носит локальный характер и угрозы его распространения нет. На месте происшествия оперативно начали работу экстренные службы.
К сожалению, атака привела к человеческим жертвам. По данным оперативных служб Кубани, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие являются гражданами Российской Федерации.
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