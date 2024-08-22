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ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в Краснодарском крае
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим -–атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту “Кавказ”», – указано в сообщении.
В настоящее время на месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.
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