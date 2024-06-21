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ВСУ атаковали окраины города Шебекино в Белгородской области, ранен мужчина
В Шебекинском городском округе Белгородской области зафиксированы новые атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под обстрел попали два населенных пункта, сообщил губернатор Гладков.
На окраине города Шебекино в результате обстрела пострадал один мирный житель. Мужчина получил контузию, ему была оказана необходимая медицинская помощь бригадой скорой помощи. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно. В городе зафиксированы повреждения пяти частных домовладений: выбиты окна, повреждены надворные постройки и фасады домов.
В селе Муром беспилотник-камикадзе атаковал торговый объект. В результате нападения повреждены кровля и фасад здания, а также выбиты стекла.
На местах происшествий работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атак и уточнением информации о нанесенном ущербе.
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