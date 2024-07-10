ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе

В результате нападения двух беспилотных летательных аппаратов на приграничный район произошли взрывы, повлекшие за собой ранение человека и повреждение имущества, сообщил губернатор Гладков.

При атаке первого дрона пострадал мужчина, получивший баротравму и осколочные ранения шеи. Пострадавшему оказали первую помощь в Грайворонской районной больнице, после чего он был направлен в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Взрыв привел к повреждению здания: выбиты окна и поврежден фасад. Также зафиксированы повреждения окна в одной из квартир многоквартирного дома и четырех легковых автомобилей.

Второй беспилотник взорвался на парковке возле социального объекта. По предварительным данным, в результате этого взрыва никто не пострадал, однако осколками были повреждены четыре припаркованных автомобиля.

На месте происшествия работают оперативные службы, проводится оценка ущерба и уточняется информация о последствиях атаки. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб.