ВСУ атаковали два села Белгородской области с дронов, повреждено две машины

В Белгородской области зафиксированы несколько атак украинских беспилотников на населенные пункты, сообщил губернатор Гладков.

С утра село Грузское Борисовского района подверглось обстрелу дронами ВСУ. Было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждены 2 транспортных средства. Жертв среди мирных жителей нет.

В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частный жилой дом, повредив хозпостройку и забор. Пострадавших также нет.

Власти призывают жителей региона быть бдительными и следовать инструкциям по действиям при угрозе атаки дронов.