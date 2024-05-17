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СВО 17 мая 2024 12:53

ВСУ атаковали два села Белгородской области с дронов, повреждено две машины

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В Белгородской области зафиксированы несколько атак украинских беспилотников на населенные пункты, сообщил губернатор Гладков.

С утра село Грузское Борисовского района подверглось обстрелу дронами ВСУ. Было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждены 2 транспортных средства. Жертв среди мирных жителей нет.

В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частный жилой дом, повредив хозпостройку и забор. Пострадавших также нет.

Власти призывают жителей региона быть бдительными и следовать инструкциям по действиям при угрозе атаки дронов.

#спецоперация на Украине
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