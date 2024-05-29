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СВО 29 мая 2024 10:00

ВСУ атаковали беспилотниками село Муром и поселок Совхозный в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на территорию Белгородской области России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские БПЛА нанесли удары по селу Муром Шебекинского городского округа и поселку Совхозный Грайворонского городского округа. К счастью, в результате атак никто не пострадал, однако был причинен ущерб гражданской инфраструктуре.

В Муроме в одном из частных домовладений произошел взрыв, выбивший окна и повредивший фасад здания. В Совхозном сброшенное беспилотником взрывное устройство разбило окна жилого дома и повредило забор на приусадебном участке.

На месте инцидентов работают оперативные службы для оценки ущерба и устранения последствий обстрелов. Вячеслав Гладков заверил, что регион принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

#спецоперация на Украине
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