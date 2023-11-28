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ВСУ 17 раз применили химоружие для отравления продуктов питания за время СВО
За время спецоперации ВСУ неоднократно применяли химическое оружие для отравления продуктов питания, в результате чего погибли не менее 15 человек, сообщает РИА Новости.
Всего за время специальной военной операции было зафиксировано 17 случаев применения вооруженными силами Украины компонентов химоружия.
Военные химики РФ нашли в компонентах ряд соединений, которые производят за рубежом. Какой конкретно это компонент, не сообщается, но говорится, что он крайне дорогостоящий.
Начальник войск РХБЗ заявил, что ВСУ из-за провалившегося контрнаступления могут применить биологическое оружие.
Речь идет о преднамеренном заражении источников воды, запасов продовольствия и кормов для животных.
Он добавил, что косвенным доказательством служит то, что на освобожденных территориях нашли множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур.
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