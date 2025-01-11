Вступило в силу соглашение о взаимном признании виз России и Белоруссии

С 11 января начало действовать соглашение о взаимном признании виз, принятое Россией и Белоруссией. Об этом информирует российский МИД.

Согласно документу, граждане иностранных государств могут въезжать на территорию обеих стран при наличии визы одной из них и документа, удостоверяющего личность.

Однако если в одном из государств для лица без гражданства действует безвизовый режим, а в другом нет, то для пребывания в нем потребуется виза. Кроме того, меры не распространяются на иностранцев, которым ограничен въезд на территорию стран.

В МИД России отметили, что решение принято в целях создания единого миграционного пространства Союзного государства.