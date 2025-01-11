Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вступило в силу соглашение о взаимном признании виз России и Белоруссии
С 11 января начало действовать соглашение о взаимном признании виз, принятое Россией и Белоруссией. Об этом информирует российский МИД.
Согласно документу, граждане иностранных государств могут въезжать на территорию обеих стран при наличии визы одной из них и документа, удостоверяющего личность.
Однако если в одном из государств для лица без гражданства действует безвизовый режим, а в другом нет, то для пребывания в нем потребуется виза. Кроме того, меры не распространяются на иностранцев, которым ограничен въезд на территорию стран.
В МИД России отметили, что решение принято в целях создания единого миграционного пространства Союзного государства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»