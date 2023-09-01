Вступило в силу постановление о запрете вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля

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Сегодня, 1 сентября, начало действовать постановление Правительства РФ о внесении изменений в правила эксплуатации автомобилей. В том числе оно запрещает устанавливать какие-либо предметы на лобовом стекле, если они ограничивают обзор.

Из документа следует, что эксплуатация машины запрещается, если «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя».

Исключения предусмотрены только для зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных либо встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла. Такие устройства, как видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора и транспондеры для проезда по платным трассам, в перечень исключений не включены.

В беседе с изданием Autonews член Ассоциации юристов России Марина Сафонова заметила, что законодательство не запрещает напрямую установку видеорегистраторов, навигаторов, телефонов и других гаджетов. «<…> просто водителю нужно знать, как их правильно установить», — уверена она.

Впрочем, представитель Европейской юридической службы Дмитрий Безделин отметил, что «любой предмет, который мешает обзорности водителя, может стать основанием» для наложения штрафа. «Закон не запрещает иметь видеорегистратор, но он не должен мешать <…>. Я бы рекомендовал монтировать его за зеркалом заднего вида», — добавил он.

Правила дорожного движения (пункт 3 главы 7 приложения к ПДД) уже содержит запрет на установку предметов, ухудшающих обзор. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей (по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ).