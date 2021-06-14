Вступили в силу санкции США против российского госдолга

Сегодня, 14 июня, вступили в силу введенные в апреле санкции Соединенных Штатов, запрещающие американским банкам и другим финансовым организациям приобретать на первичном рынке облигации Банка России, Фонда национального благосостояния (ФНБ) или Министерства финансов РФ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», речь идет о номинированных в рублях или иных валютах бумагах, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года. Также американским финансовым институтам нельзя будет кредитовать Центробанк, ФНБ и Минфин России.

Эти рестрикции расширяют введенный в 2019 году запрет для американских инвесторов приобретать новые выпуски российских государственных еврооблигаций. При этом американские компании по-прежнему смогут покупать и продавать российские государственные бонды на вторичном рынке.

Министерство финансов РФ уже объявило, что в дальнейшем будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа. Доразмещение зарегистрированных ранее серий гособлигаций позволит минимизировать риски их вынужденных продаж отдельными иностранными инвесторами, отмечает РИА Новости.