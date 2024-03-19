«Вступил в неравный бой»: каким был летчик-штурман вертолета из Аксубаевского района

Герман Захаров родился 5 октября 1996 года в деревне Новые Киязлы Аксубаевского района. Герман рос скромным, хорошо учился, очень любил читать

Фото: aksubayevo.ru

«С детства мечтал стать летчиком»

Герман Захаров родился 5 октября 1996 года в деревне Новые Киязлы Аксубаевского района у Василия и Людмилы Захаровых. В семье также воспитывалась дочь Вера. Брат и сестра всегда заботились друг о друге, помогали родителям.

Герман рос скромным, хорошо учился, очень любил читать. Начальные классы он окончил в родной деревне, а среднее образование получил в Старотимошкинской школе.

По воспоминаниям учителей, мальчик обладал волевым характером, не боялся трудностей, увлекался спортом, был членом военно-патриотического кружка «Сыны Отечества».

«Готов был выслушать друзей, его все любили. Он был добрым и порядочным», — вспоминают об ученике педагоги.

Герман всегда мечтал стать летчиком. И осуществил свою детскую мечту. После окончания Старотимошкинской средней школы молодой человек поступил в филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» в Сызрани.

После окончания высшего военного учебного заведения военную службу проходил летчиком-штурманом вертолетной эскадрильи в Республике Крым.

После окончания высшего военного учебного заведения военную службу проходил летчиком-штурманом вертолетной эскадрильи в Республике Крым Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наш сын всегда будет жить в наших мыслях, наших сердцах, нашей памяти»

Герман Захаров в первые же дни специальной военной операции приступил к выполнению боевых задач. Как характеризовали Германа сослуживцы и командиры части, он никогда не прятался за спинами своих товарищей — таким его воспитали в семье.

Вертолет Германа Захарова был сбит 5 марта 2022 года во время выполнения боевого задания на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Герман, как офицер, знал, что от спецоперации зависит само дальнейшее существование России как государства. Он достоин уважения и поклонения за то, что вступил в неравный бой. Первые дни специальной военной операции были самыми жестокими, хотя об этом известно не всем», — цитирует главу района Камиля Гилманова издание «Аксубаево».

Боец не смог пережить тот жестокий бой.

«Наш сын всегда будет жить в наших мыслях, наших сердцах, нашей памяти», — говорит мама летчика Людмила Захарова.

Более тысячи человек пришли проститься с погибшим земляком Фото: aksubayevo.ru

«Если не они, кто же нас будет защищать, как когда-то защищали нашу Родину наши деды?»

Более тысячи человек пришли проститься с погибшим земляком на Аллею славы в Аксубаево — родные близкие, друзья, одноклассники, родственники мобилизованных, общественники, представители трудовых коллективов и просто неравнодушные граждане.

«С объявлением специальной военной операции Герман Захаров одним из первых был призван защищать Родину. Ваш сын, брат, муж — Герой нашего Отечества», — выразил соболезнование родителям, сестре и супруге погибшего глава района Камиль Гилманов.

Под звуки военного оркестра его похоронили на малой родине Фото: aksubayevo.ru

Под звуки военного оркестра его похоронили на малой родине. В траурной церемонии участвовал и принес соболезнование семье от имени Раиса РТ Рустама Минниханова замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Мы скорбим сегодня, что теряем наших ребят, которые защищают Отечество. Но если не они, кто же нас будет защищать, как когда-то защищали нашу Родину наши деды? Горе приносит война, но мы будем сильнее наших врагов, мы должны победить!» — отметил инспектор Центрального военного округа генерал-майор Анатолий Молоствов.

Указом Президента Владимира Путина Герман Захаров награжден орденом Мужества. Награду родителям бойца передал Раис РТ Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Новые поколения татарстанских воинов продолжают традиции победителей-участников Великой Отечественной войны»

Указом Президента Владимира Путина Герман Захаров награжден орденом Мужества. Награду родителям бойца передал Раис РТ Рустам Минниханов. Вручение состоялось в честь 78-й годовщины Великой Победы 4 мая 2023 года на площадке театра оперы и балета им. Мусы Джалиля в Казани.

Руководитель республики подчеркнул, что традиции победителей-участников Великой Отечественной войны сегодня с честью продолжают новые поколения татарстанских воинов.

Отдавая дань памяти земляку-герою, 9 мая 2023 года в Старотимошкинской средней школе открыли мемориальную доску. Право смахнуть белое покрывало с гранитной доски было предоставлено воину-афганцу Виталию Сотникову.

«Нет слов, чтобы можно было бы утешить родителей, родных и близких. Облегчить боль утраты может только гордость за сына, которого они воспитали, за настоящего офицера, настоящего воина!» — сказал военный комиссар Черемшанского и Аксубаевского районов Сергей Иванов.

Родители героя смогли найти в себе силы выразить благодарность всем участникам торжества. «Спасибо всем, кто помнит и чтит память о нашем сыне», — произнесла мама воина.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.