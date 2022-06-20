Обсуждение проблем и планы на будущее: делегация казанского фонда побывала в Афганистане

Фото: ИА " Татар - информ"

Делегация казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России по приглашению Правительства Афганистана провела в Кабуле серию встреч с представителями министерств и ведомств исламского эмирата и посетила президентский дворец «Арг».

«По прилету в Кабул делегации организовали прием в президентском дворце „Арг“. Были проведены переговоры с аппаратом Правительства и утверждена программа встреч с министрами и главами государственных ведомств Афганистана. В последующие дни мы встретились с министром энергетики и директором государственной энергетической компании „Да Афганистан Брешна“, где поднимался вопрос о развитии малой энергетики, прежде всего — в татарских провинциях. Также состоялся разговор с министром по борьбе с наркотиками о проблемах наркозависимых, их лечении и реабилитации. Кроме этого делегация посетила Министерство финансов и Министерство шахт и нефти», — рассказал об итогах поездки журналисту «Татар-информа» генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Он отметил, что в ходе состоявшихся встреч с представителями министерств Афганистана были достигнуты договоренности о строительстве электростанции, в котором будет участвовать и татарстанская компания «КЭР-Холдинг». Группа инженеров и проектировщиков компании вскоре приедет в Кабул для проработки совместного проекта с инженерами и проектировщиками Афганистана.

В завершение визита руководство фонда провело несколько встреч с губернаторами провинций, где компактно проживает татарская община, и директорами крупнейших частных компаний о создании новых рабочих мест для татар Афганистана.

«Мы очень благодарны делегации казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России за внимание, оказанное татарам Афганистана. На всех запланированных встречах руководством фонда поднимался вопрос по развитию и защите татарской общины. Предложенные делегацией инфраструктурные проекты крайне востребованы афганским населением. Совет татар Афганистана и руководство фонда обсудили текущую ситуацию в провинциях, а также проекты по возрождению татарского языка и обучению русскому. Кроме того, фонд провел гуманитарную акцию по раздаче хлеба возле стихийных лагерей беженцев», — подчеркнул глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

На сегодняшний день продовольственная ситуация в Афганистане продолжает оставаться крайне напряженной. С возобновлением военных действий в ряде афганских провинций, вновь начало расти число беженцев. Не улучшается в стране и положение с рабочими местами.

Генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин поделился своим видением ситуации и напомнил о способах оказания помощи. «США и страны Запада, учинив продовольственный и финансовый геноцид, пытаются поставить на колени народ Афганистана. Американские благотворительные фонды с собранными пожертвованиями сбежали из страны. Представительство нашего фонда продолжало работать весь переходный период и продолжает работать сейчас, причем наши двери открыты для всех меценатов, которые готовы оказать гуманитарную помощь нуждающимся афганцам», — сказал он.