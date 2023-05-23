«Встречают хлебом-солью»: как освещали KazanForum 2023 зарубежные СМИ

На площадке KazanForum аккредитовались 709 представителей СМИ. Среди них более 78 иностранных журналистов из 25 стран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Форум является хорошей площадкой для активизации сотрудничества между Россией и исламскими странами»

По данным системы мониторинга СМИ и соцсетей «Медиалогия», информационное освещение мероприятия вели более 7 тыс. интернет-изданий, 2 тыс. информагентств, 180 телекомпаний, 60 газет и 8 журналов. Отмечается, что тональность всех статей «нейтральная», «умеренно позитивная» или «позитивная». Итог — «негатива не обнаружено».

На площадке KazanForum аккредитовались 709 представителей СМИ. Среди них более 78 иностранных журналистов из 25 стран. Это представители Азербайджана, Малайзии, Саудовской Аравии, Омана, Сирии, Египта. Событие также освещали представители Ирана, Турции, Германии, Киргизии, Индонезии, Туниса, Ирака, Ливана.

Не менее интересным форум показался для СМИ Казахстана, Таджикистана, Катара, Алжира, Пакистана, ОАЭ, Грузии, Латвии, Туниса, Японии и Бахрейна.

Новости, посвященные масштабному событию, журналисты освещали на арабском, английском языках, а также на фарси, индонезийском, турецком и других языках мира.

Информационное освещение мероприятия вели более 7 тыс. интернет-изданий, 2 тыс. информагентств, 180 телекомпаний, 60 газет и 8 журналов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, египетская газета Akhbar El-Yom выпустила материал, в котором рассказала, что организаторы форума встретили прибывающие в Казань делегации в аэропорту города по давней традиции — с хлебом и солью.

Та же газета Akhbar El-Yom опубликовала заявление генерального директора Египетского совета по международным делам и представителя Египта Иззата Саада на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В частности, он подчеркнул, что форум является хорошей площадкой для активизации экономического, культурного и религиозного сотрудничества между Россией и исламскими странами.

Египетские газеты Dostor и Sada Elomma процитировали выступление посла Египта в России Назиха Нагари. Посол высоко оценил двусторонние отношения, установлению которых в этом году исполнится 80 лет.

Газета Al-Watan взяла интервью у посла России в Королевстве Бахрейн Алексея Скосырева. Он подчеркнул важность тем экономического форума, который даст арабским странам и государствам Персидского залива выход на новые рынки и окажет стратегическую поддержку крупнейшим организациям в деле развития механизмов исламского банкинга.

Скосырев отметил, что отношения Бахрейна и России, в особенности Республики Татарстан, постоянно развиваются. Также он подчеркнул, что интерес к теме исламского банкинга в России растет, поскольку там проживает более 20 миллионов мусульман.

Новостное агентство Bahrain News Agency осветило визит министра юстиции Бахрейна Нуафа бин Мохаммада аль-Маауды в Казань для участия в форуме.

В статье говорится, что он передал Раису Татарстана Рустаму Минниханову приветственное сообщение от короля Бахрейна Его Величества Хамада ибн Исы Аль Халифы и наследного принца Его Высочества Салмана ибн Хамада ибн Исы Аль Халифа. Министр высоко оценил отношения между двумя государствами, а также подчеркнул важность форума и тем, включенных в его повестку.

Новостное агентство Bahrain News Agency осветило визит министра юстиции Бахрейна Нуафа бин Мохаммада аль-Маауды в Казань для участия в форуме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Расулзода передал Минниханову привет от Президента Таджикистана Эмомали Рахмона»

Издание Sputnik Таджикистан сообщило, что представители действующих властей Афганистана отправились на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Талибов на мероприятии представили глава Минторга Нуреддин Азизи и замглавы Минвышобра Лотфулла Хайрхах.

Официальное приглашение на форум они получили от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. По информации источника, Азизи обсудил с российскими властями и бизнесом меры по содействию двусторонней торговле и привлечению в Афганистан инвестиций. В предыдущий раз глава Минторга талибов посещал Москву в конце августа 2022 года. Тогда по итогам его визита были заключены контракты на поставку энергоресурсов в Кабул.

Эмиратский портал Big News Network рассказал, что с момента возвращения Талибана к власти это первое международное мероприятие, на которое приглашена талибская делегация и где она встретится с представителями других стран. Похожие сообщения вышли в малайзийской газете Malaysia Sun и пакистанской The Frontier Post. А также на казахском портале Kazakhstan News и таджикском Tajikistan News. О визите делегации Афганистана также сообщил узбекский портал Aniq.uz.

Тот же Sputnik Таджикистан написал, что глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Основные вопросы встречи были посвящены экономике. Уточняется, что стороны обсудили перспективы роста совместного товарооборота.

Sputnik Таджикистан написал, что Рустам Минниханов провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой Фото: rais.tatarstan.ru

«Несмотря на то что наш товарооборот увеличивался и превысил 30 млн долларов, его объемы пока остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы его увеличить в разы», — сказал Минниханов. В свою очередь, Расулзода поблагодарил татарстанского лидера и передал ему слова приветствия от Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Азербайджанский сайт Yenixeber.az опубликовал приветствие участникам экономического форума от Президента России Владимира Путина.

«Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право. Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с ними. Мы заинтересованы в укреплении налаженных связей и обретении новых партнёров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек», — говорится в сообщении.

По сообщениям портала News24.az, который цитирует вице-премьера РФ Алексея Оверчука, Азербайджан и страны ЕАЭС выиграют от создания бесшовного коридора «Север – Юг» с выведением таможенной зоны на границу с Ираном и Турцией.

«С учетом уникального географического расположения Азербайджана, структуры его экономики, внешней торговли, планов национального развития мы видим потенциал развития взаимодействия Азербайджанской Республики с Евразийским экономическим союзом», — сказал Оверчук.

Издание Sputnik Азербайджан сообщает, что на полях форума Азербайджан выразил готовность расширять возможности транспортных перевозок с Россией.

«Азербайджан готов взаимодействовать в расширении возможностей автотранспортных перевозок, железнодорожных перевозок в Транскаспийский маршрут», — цитирует издание торгпреда РФ в АР Руслана Мирсаяпова.

Sputnik Азербайджан также проинформировал, что на следующей неделе планируется рабочий визит руководства российской Государственной транспортной лизинговой компании в азербайджанскую столицу для взаимодействия с Бакинским судостроительным заводом и Азербайджанским каспийским морским пароходством.

На KazanForum были подписаны рамочные соглашения о взаимодействии между судостроительным предприятием «Ак Барс» и Бакинским судостроительным заводом.

«То есть мы видим, насколько активно Азербайджан включается в эту повестку», — процитировало издание Мирсаяпова.

Как сообщает Editor.az со ссылкой на российские СМИ, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что начата работа над «дорожной картой» по нормализации сирийско-турецких отношений.

Выступая на KazanForum, Михаил Богданов сообщил, что Россия рассматривает вариант полной отмены туристических и деловых виз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия готовится отменить визовый режим с мусульманскими странами. По информации Yenicag.az, МИД России начало работу в этом направлении. По словам Михаила Богданова, Москва предприняла шаги по отмене визового режима с мусульманскими странами.

Выступая на KazanForum, Богданов сообщил, что в этом контексте Россия рассматривает вариант полной отмены туристических и деловых виз: «При этом особое место занимают арабские государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества, и многие африканские страны».

Газета Al-Anba (Кувейт) также осветила это событие и сообщила, что практическая работа над дорожной картой по нормализации сирийско-турецких отношений уже началась.

Кыргызстан продвигает мясную продукцию в страны Персидского залива, Узбекистан — фрукты

Sputnik Узбекситан передает, что Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил один из стендов Узбекистана на KazanForum. На выставке Узбекистан представил фрукты и национальную одежду.

Издание также цитирует председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в видеообращении к участникам отметила, что Россия ценит то, что дружественные исламские страны проявили себя как надежные партнеры в сложных условиях.

Ректор Бухарского государственного университета Обиджон Хамидов провел встречу с ректором Казанского федерального университета Ленаром Сафиным Фото: buxdu.uz

Сайт Бухарского государственного университета (БГУ) сообщил, что в KazanForum принял участие ректор Бухарского государственного университета Обиджон Хамидов. Он провел встречу с ректором Казанского федерального университета Ленаром Сафиным и подписал обновленное дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Между тем на площадке форума представители Киргизии наладили контакты с международными партнерами в области халяль-индустрии. В страны Персидского залива активно экспортируется мясная продукция из Кыргызстана, соответствующая халяль-стандартам, рассказал изданию Sputnik Киргизия заместитель директора Центра по развитию халяль-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Алмаз Усонгул уулу.

Помимо этого, Sputnik Киргизия сообщает, что блюдо шеф-повара из Киргизии признали одним из лучших на международном конкурсе. Повар из Кыргызстана Айбек Жакшыбаев стал одним из победителей международного кубка шеф-поваров KazanForum.

Повар из Кыргызстана Айбек Жакшыбаев стал одним из победителей международного кубка шеф-поваров KazanForum Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Малайзийский взгляд на сельское хозяйство и медаль «За духовное единство»

Малайзийское агентство Bernama в информационном материале сообщило, что министру сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Датуку Сери Мохамаду Сабу во время его визита в Россию была вручена медаль «За духовное единство».

В статье отмечается, что министр Мохамад поделится на форуме малайзийским взглядом на сельское хозяйство и пищевую промышленность. Перепечатку публикации сделали ряд малайзийских газет.

Пакистанский портал UrduPoint в сообщении о российско-малайзийском сотрудничестве в технологической сфере привел слова министра образования страны Мухамеда Халида Нордина, сказанные им на полях форума.

В публикации отмечается, что малайзийские министры образования и сельского хозяйства договорились провести ряд встреч с российскими коллегами для укрепления сотрудничества в различных сферах, включая образование, торговлю и туризм.

Туркменский портал New Central Asia рассказал об участии в форуме генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхана Чакыева. Подчеркивается, что в рамках мероприятия запланировано проведение ряда двусторонних встреч, на которых будут подняты темы, связанные с развитием российско-туркменских отношений.

На площадке форума был представлен стенд Туркменистана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, портал New Central Asia добавил, что в составе делегаций — лидеры промышленной, транспортной и строительной отраслей страны. На площадке форума также представлен стенд Туркменистана.

На сайте МИДа Туркмении также вышло сообщение об участии туркменской делегации в KazanForum. Подчеркивается, что в церемонии открытия примет участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Международный транспортный коридор „Север – Юг“ можно использовать в том числе и для транспортировки зерна»

Агентство IRNA выпустило статью об участии делегации Ирана в KazanForum. В материале сообщается, что делегацию возглавил руководитель Организации развития торговли исламской республики Алиреза Пейманпак, в работе пощадок форума принял участие председатель Торгово-промышленной палаты исламской республики Голамхосейн Шафеи. Отдельное внимание в статье уделено развитию халяльной индустрии.

В статье агентства IRNA приводятся слова Алиреза Пейманпака, который, выступая на форуме, сказал, что «МТК можно использовать в том числе и для транспортировки зерна» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один материал агентства IRNA посвящен международному транпортному коридору «Север – Юг». В статье приводятся слова Алиреза Пейманпака, который, выступая на форуме, сказал, что «МТК можно использовать в том числе и для транспортировки зерна».

Сирийское информагентство SANA и российский канал RT цитируют министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Россия последовательно исходит из того, что развитие международных отношений в режиме конфронтации — путь тупиковый», — заявил глава МИД в видеообращении на открытии VII Форума молодых дипломатов стран ОИС.

В публикациях отмечается, что Форум молодых дипломатов — одна из панельных сессий KazanForum. Он проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС.

В другом материале агентство Sana процитировало посла Сирии в Москве Башара Джафари, который заявил, что KazanForum — это великолепная возможность для объединения и противостояния западной политике.

«Форум открывает перед Россией и исламским миром окно возможностей по укреплению сотрудничества на основе общих интересов», — заявил Джафари.

Алжирское онлайн-издание Elmashhad выпустило материал об открытии KazanForum. Отмечается, что оргкомитет провел для гостей столицы Татарстана экскурсию, где они ознакомились с достопримечательностями города.

Турецкие журналисты, подробно освещавшие события форума, написали о выставке Russia Halal Expo 2023 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«KazanForum — настоящая история успеха»

Корреспонденты из Турции также подробно освещали события форума. Anadoly Agency написали о выставке Russia Halal Expo 2023. Агентство передает, что «цель проведения выставки, на которой ожидается более 7 тыс. человек, — представление продуктов и услуг для продвижения халяльной промышленности в России, улучшения торговых отношений между Россией и мусульманскими странами».

Корреспондент также упомянул вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. «Наш слоган — доверие и сотрудничество, которые стали ключевыми факторами в развитии отношений между Россией и мусульманскими странами не только в экономической области, но и в ряде совместных проектов, которые стали олицетворением нашего стратегического партнерства», — цитирует издание Хуснуллина.

В статье говорится, что, по словам вице-премьера, товарооборот между Россией и странами ОИС за последние три года вырос на 30% на фоне укрепления связей между странами, принимающими участие в KazanForum.

В свою очередь Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил большое количество участников мероприятия, назвав его «настоящей историей успеха». Аналогичная статья вышла на турецком портале Time Turk.

Помимо этого, Anadolu Agency выпустило информационный материал о том, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на полях экономического саммита, отметил важность для России развития проекта транспортного коридора «Север – Юг».

Журналисты турецкой газеты Daily Sabah в своей публикации подчеркнули, что цель форума — укрепить сотрудничество в торгово-экономической, научно-технологической и социально-культурной сферах между Россией и мусульманским миром.

По информации источника, мероприятие предоставляет участникам возможность найти торговых, финансовых и технологических партнеров, выйти на новые рынки и привлечь дополнительные инвестиции. Также сообщается, что для участников мероприятия будет организован гала-ужин, на котором ожидается присутствие Рустама Минниханова. А в рамках Kazan-IT Young Entrepreneurship Forum будут вручены премии авторам лучших проектов.

Ливанское информационное агентство NNA процитировало посла по особым поручениям, руководителя секретариата форума партннрства Россия – Африка Олега Озерова, который прокомментировал грядущий визит африканской миротворческой миссии в Москву. Аналогичная публикация вышла на иорданском портале Fana News.

Иракское информационное агентство INA рассказало о своем участии в медиасессиях. Глава агентства Саттар аль-Ардави выступил на форуме с речью, в ходе которой рассказал о создании INA и этапах его развития, а также о новостном вещании на четырех языках и влиянии на разные страны.

Он отметил открытость INA к развитию отношений по различным направлениям с разными странами, особенно с Россией и с мусульманскими государствами.

Иностранные корреспонденты освещали работу делегатов, рассказывали об экскурсиях и битве шеф-поваров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Встреча торговых делегаций разных стран поможет укрепить сотрудничество»

Иранское агентство Tasnim News Agency рассказало об участии в форуме председателя Торгово-промышленной палаты Ирана Голама Хуссейна Шафейя. Отмечается, что Шафей возглавил высокопоставленную экономическую делегацию на KazanForum 2023.

Иранское агентство Mehr News Agency также посвятило публикацию визиту иранской торговой делегации на Международный экономический форум. В статье приводится цитата президента ТПП РФ Сергея Катырина, который, приветствуя иранских коллег, отметил, что «встреча торговых делегаций разных стран поможет укрепить сотрудничество».

В свою очередь глава ТПП Татарстана Шамиль Агеев выразил надежду, что «эта встреча будет полезна для развития двусторонних отношений».

Саудовский онлайн-ресурс Sabq Online Newspaper выпустил материал о начале работы форума и привел слова генерального директора Союза информагентств стран ОИС (UNA) Мухаммада бин Абд Раббо Аль Ями. «Итоги форума заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества между Россией и исламским миром», — отметил он.

Информагентство Emirates News Agency — WAM (ОАЭ) рассказало читателям, что делегацию ОАЭ возглавил государственный министр по вопросам внешней торговли Тани бин Ахмад Аль Зайуди. Он провел ряд министерских встреч и совещаний, а также выступил с речью на форуме.

Министр заявил: «Казанский форум предоставляет возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Особенно это касается сфер, обладающих высоким потенциалом. Например, энергетика и продовольственная безопасность».

Канал Al Arabiya (ОАЭ) передает, что Россия и Иран достигли двусторонних соглашений по использованию карт «Мир», срок запуска зависит от Центробанков двух стран. Об этом на полях KazanForum заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

Фото на анонсе: © Александр Кряжев / Фотохост-агентство РИА Новости