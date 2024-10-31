Встреча с Володиным и продвижение инициатив Татарстана: зачем Мухаметшин ездил в Москву

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что работа полпредства помогает Татарстану решать поставленные задачи даже в это непростое время, поддерживать имидж и авторитет республики

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Работа полпредства помогает Татарстану решать поставленные задачи»

Полномочному представительству Татарстана в России в этом году исполнилось 30 лет. Оно было учреждено 13 июня 1994 года Указом Президента РТ. По случаю юбилея сегодня в здании полпредства в Москве состоялось торжественное собрание, в котором принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Трудно переоценить ту миссию, которую вы несете своим трудом. Россия – огромная страна, федеральный центр которой связан с регионами большим количеством социально-экономических и финансовых нитей и связей. Наше полпредство ведет большую работу с федеральными органами государственной власти, благодаря чему Татарстан участвует во многих госпрограммах, повышающих качество жизни татарстанцев», – сказал Мухаметшин на торжественном мероприятии.

Он подчеркнул, что работа полпредства помогает Татарстану решать поставленные задачи даже в это непростое время, поддерживать имидж и авторитет республики.

История республиканского представительства в Москве началась еще в 1920 году. Тогда на основании декрета ВЦИК при Наркомнаце были созданы национальные отделы, в том числе национальный отдел татар. Позже, с образованием ТАССР, этот отдел был преобразован в представительство ТАССР при ВЦИК.

«Решение об учреждении полпредства было очевидным», – убежден Мухаметшин.

Глава парламента поздравил с этим знаковым событием полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина. Он также вручил госнаграды отличившимся сотрудникам.

Фарид Мухаметшин принял участие во Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом Фото: gossov.tatarstan.ru

По программе переселения соотечественников в Россию переехали 1,2 млн человек

Работа Мухаметшина в Москве началась накануне. Он принял участие во Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Глава парламента возглавил делегацию Татарстана как председатель Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

На конгресс приехали делегаты из 100 стран мира. В этом году форум проходит под лозунгом «Вместе с Россией». Его работа продолжается второй день. На форуме обсуждают вопросы консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, сохранения их культурной и языковой идентичности, укрепления связи с исторической Родиной.

Свое приветствие участникам конгресса направил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия предпринимает меры по поддержке соотечественников. «Существенно расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства, постоянно совершенствуются механизмы государственной программы по добровольному переселению соотечественников, по которой в нашу страну уже переехали более 1,2 млн человек», – говорится в тексте обращения главы государства.

Открыл форум министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели полное фиаско, о чем говорят и итоги саммита БРИКС, прошедшего в Казани.

«Наши соотечественники, несмотря на беспрецедентное давление, продолжают сохранять духовную, культурную и языковую связь с исторической Родиной, вносят весомый вклад в укрепление позиции России на международной арене. Все попытки разобщить Русский мир абсолютно бесперспективны», – сказал министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели полное фиаско, о чем говорят и итоги саммита БРИКС в Казани Фото: gossov.tatarstan.ru

«В России уделяется большое внимание работе с соотечественниками»

Татарстан вносит большой вклад в работу с соотечественниками, проживающими за рубежом, заявил Мухаметшин.

«Традиционно в России уделяется большое внимание работе с соотечественниками, проживающими за пределами страны. С участием руководства страны мы обсуждаем вопросы, связанные с взаимодействием с нашими соотечественниками, их поддержкой, возможным возвращением на Родину. Надо сказать, что Татарстан многое сделал в данном направлении работы», – отметил Мухаметшин, общаясь с журналистами в первый день форума.

В работе конгресса принимают участие 11 делегатов-татар из дальних стран, от Перу до Австралии, а также ближнего зарубежья, добавил вице-премьер РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«В части поддержки татар-соотечественников, где бы они ни проживали, мы работаем с такими же подходами, практически в единой системе. Поэтому “сверить часы” для нас очень важно. Со стороны руководства полное понимание и поддержка нашей работы имеется. Уверен, Всемирный конгресс татар в своей работе и далее будет учитывать те пожелания и документы, которые будут приняты в рамках работы восьмого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом», – подчеркнул он.

Василь Шайхразиев: «В части поддержки татар-соотечественников, где бы они ни проживали, мы работаем с такими же подходами, практически в единой системе» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Важно укреплять не только политические, но и экономические связи с соотечественниками»

Работа с соотечественниками для Татарстана всегда имела большое значение, но сейчас приобретает еще большую важность, заявил Председатель Госсовета на пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников, которое прошло уже сегодня.

«За рубежом тоже живут наши люди, и мы с ними связи не прерываем. Это важная составляющая сохранения самобытности российского народа, его авторитета. Не прерывать связь соотечественников со своей Родиной, сохранять культуру, традиции и обычаи наших народов – это важная задача, и Татарстан, где проживают представители 175 национальностей, активно включен в эту работу», – сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что в Татарстане действует программа добровольного переселения соотечественников. Только за девять месяцев этого года поступило 139 заявлений на участие в этой программе.

Глава парламента также упомянул, что в 2020 году в республике была создана рабочая группа по развитию торгово-экономического сотрудничества с соотечественниками. «Сегодня, когда рынок сбыта нашей продукции под действием санкций сужается, важно усиливать взаимоотношения с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, укрепляя не только политические, но и экономические связи», – подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что в республике такая работа отлажена. Об этом свидетельствует рост инвестиций в основной капитал – более 22%. Объем инвестиций превысил 1 трлн рублей, констатировал Председатель Госсовета.

Во время рабочей поездки в Москву Мухаметшин встретился с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным Фото: gossov.tatarstan.ru

«В Татарстане принимаются правильные и выверенные решения»

Во время рабочей поездки в Москву Мухаметшин встретился с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Встреча состоялась накануне в нижней палате российского парламента.

Мухаметшин передал Председателю Госдумы ряд законодательных инициатив Государственного Совета Татарстана. Он также рассказал Володину об итогах саммита БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. «Мы еще раз доказали, что способны проводить такие масштабные мероприятия», – заявил глава татарстанского парламента.

Володин добавил, что Татарстан – особенный регион, «в нем принимаются правильные и выверенные решения». «Именно поэтому здесь сильная экономика и высокое качество жизни. Для нас очень важно, чтобы республика и дальше развивалась, и важно формировать правовое поле, позволяющее это делать», – заметил он.

Кроме того, Председатель Госдумы похвалил татарстанских депутатов в нижней палате российского парламента. «Успешно трудимся, коллегиально принимаем решения. Дисциплина, ответственность, трудолюбие – вот, что отличает депутатов Госдумы, избранных от Татарстана. Они отстаивают интересы не только республики, но и всей страны в целом», – оценил их работу Володин.

Уже позже Мухаметшин встретился с депутатами Госдумы от Татарстана. Они обсудили законодательные инициативы республики, направленные Госсоветом РТ в Государственную Думу. Сейчас на разных стадиях рассмотрения находятся четыре проекта закона.

В частности, федеральный законопроект об ограничении доступа к информации в интернете, связанной с неуважением к госсимволам регионов РФ. Кроме того, рассматриваются предложения о повышении административных штрафов за нарушение правил охоты и об отходах производства. Татарстанские депутаты также внесли законопроект об административной ответственности россиян за рубежом, чья деятельность направлена против интересов РФ.