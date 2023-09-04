Встреча с Раисом и стажировки на предприятиях: фестиваль PROинтерес открылся в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Третий фестиваль профессий PROинтерес стартовал 4 сентября в Татарстане. Проект получил грант в 9,3 млн рублей на Всероссийском конкурсе «Гранты первых 2023». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движение Первых» Тимур Сулейманов.

«Всероссийский грантовый конкурс «Гранты первых 2023» организован в рамках большой федеральной грантовой кампании. На него поступило 2,5 тыс. заявок, проекты из Татарстана получили высокую оценку. Совокупно по республике поддержано 20 проектов на общую сумму 51,7 млн рублей», – сказал он.

В числе призеров представители Казани, Набережных Челнов, Актанышского, Менделеевского, Арского и Нурлатского районов. Ставший победителем профориентационный фестиваль PROинтерес для подростков проводится в республике уже не первый год. Он организован Фондом развития доступности современного образования «Дарвин», проходит под эгидой «Движения Первых». Главная цель фестиваля заключается в том, чтобы познакомить будущих молодых специалистов с самыми востребованными профессиями на рынке труда.

Фото: © «Татар-информ»

«Этой осенью мы хотим построить карьерные треки по 12 направлениям. Будет много инженерных и технических профессий, связанных с профильными вузами», – отметила руководитель фестиваля PROинтерес Эльвина Янышева.

Участники фестиваля узнают, какое хобби им может помочь в освоении той или иной профессии. Выполняя разные задания, ребята познакомятся не только с конкретными профессиями, но и с командами тех или иных предприятий.

«Это важный момент для старшеклассников при выстраивании профориентационной траектории и определении будущего места работы. Проект не просто знакомит подростков с компаниями Татарстана, но и позволяет узнать что-то новое, создает пространство для творчества и креатива», – отметил Тимур Сулейманов.

К участию в фестивале приглашаются молодые люди в возрасте от 10 до 22 лет. Им нужно зайти на официальную страницу фестиваля PROинтерес и выполнить задания. Ребят ждут увлекательные мероприятия и встречи.

«В рамках фестиваля ребята познакомятся в режиме онлайн, смогут попасть на экскурсии на предприятия. Есть кейс, когда мы брали молодых людей на стажировку, а некоторым из наших участников посчастливилось встретиться с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым», – заметила Янышева.

Фото: © «Татар-информ»

Прием конкурсных проектов продлится до 30 октября. Победители фестиваля получат ценные призы, а 150 активистов с наибольшим количеством пройденных треков будут приглашены на четырехдневную выездную смену за счет организатора, которая пройдет в Набережных Челнах. Там они пройдут профориентационное обучение, познакомятся с экспертами.

В организации фестиваля профессий принимают участие такие крупные компании, как СБЕР, СИБУР, билайн, «Самолет», КАМАЗ, Банк ВТБ, «Сетевая компания», «Татнефть», «Казанский жировой комбинат» и другие.

«Наша компания заинтересована в молодых кадрах. Мы ориентируемся на то, что примерно 15-20% нашей аудитории будут учащиеся средних специальных учебных заведений и первых курсов вузов», – отметила директор Департамента развития персонала КАМАЗа Лениза Хурматуллина.

По мнению организаторов, одним фестивалем решить проблему дефицита кадров на производствах Татарстане невозможно. Однако PROинтерес внесет свою посильную лепту в решение данного вопроса.