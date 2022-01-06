Встреча с генеральным конструктором концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым назвал производимые компанией системы ПВО самым надежным и самым востребованными в мире видом вооружений.

«<…> „Алмаз-Антей“ не нуждается в дополнительной рекламе. Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО. Это общепризнанный факт», — приводит слова российского лидера пресс-служба московского Кремля.

При этом Путин поинтересовался у собеседника успехами концерна в производстве гражданской продукции. Созинов отметил, что из 140 тыс. работников расположенных в 22 регионах России предприятий «Алмаз-Антея» уже около 30% заняты гражданской продукцией, и их доля продолжает расти.

Глава концерна упомянул, что за последние годы удалось переоснастить большинство аэропортов страны новыми системами управления воздушным движением и создать метеорадары для нужд метеообеспечения. Более 200 радиолокаторов было продано внутри РФ и заметное число — за ее пределами.

Занимается «Алмаз-Антей» и разработкой медицинской техники. «<…> хотелось бы особо подчеркнуть, что сегодня создан полностью весь типоряд рентгенографических устройств и установок, которые закрывают потребности по типажу для нужд здравоохранения Российской Федерации и ближнего зарубежья. То есть в принципе при соответствующих заказах мы могли бы эту нишу полностью обеспечить, что крайне важно», — подчеркнул Созинов.

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» объединяет более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Он выпускает зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, а также радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и наземной разведки, автоматизированные системы управления и комплексы средств автоматизации.