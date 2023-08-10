«Встреча с фото в меняющемся мире»: художник Гурьянов вернулся в Музей ИЗО фотоэпизодом

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, открылась фотовыставка «Вместе с художником», посвященная Владимиру Гурьянову. В кулуарах он был хранителем фондов Музея ИЗО РТ, публично – членом Творческого союза художников России в Республике Татарстан, известным мастером кисти современности. Непреднамеренный фотопроект о Гурьянове, которого не стало в 2019 году, создал и представил его друг Фаат Гарифуллин, за кулисами театра имени Камала его штатный фотограф.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Эта выставка не специально созданный проект, не цикл, не серия, как сейчас часто бывает в искусстве, чтобы получить результат, а это чистое бескорыстное творчество. Это фотографии, которые говорят о возвышенном, об идеальном. Собственное название Фаата Гарифуллина этой выставки – воспоминание», – отметила куратор выставки, заведующая Ресурсным центром Музея ИЗО РТ Ирина Нейдерова.

Миниэкспозиция представлена 39 фотографиями в зале на первом этаже. Выставка будет работать до 31 августа и все это время посетить ее можно бесплатно.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Гурьянов и Гарифуллин иногда вместе выходили на фотоохоту по старым улицам уходящей Казани. Выставка в Галерее современного искусства представляет лишь небольшую часть снимков Гурьянова, его дома и мастерской на Подлужной, которые сделал Фаат Гарифуллин в 1990 – начале 2000-х годов.

«Фаат Гарифуллин делает дар в коллекцию нашего музея. Мы выражаем глубочайшую признательность за такой шаг и за право выбора фотографий по нашему желанию. Музей существует давно – с 60-х годов, но не было в музее фонда фотографии. Был фонд живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. А музей на самом деле в своей выставочной деятельности уделяет большое внимание фотографии. Несколько лет назад мы поняли, что не можем обойтись без такого фонда: современный музей должен собирать фотографию, потому что искусство фотографии занимает большое место в жизни общества. Тем более художники, которые у нас выставлялись, уже начали делать свои дары. Теперь у нас официально такой фонд существует: отдельное хранилище, определенные условия для хранения фотографий. А Володя Гурьянов – не чужой для музея человек. В 80-х он работал хранителем живописи в нашем музее, и несколько его произведений находятся в коллекции музея и неоднократно выставлялись», – подчеркнула главный хранитель, заместитель директора по хранению и учету музейных фондов ГМИИ РТ Марина Кутнова.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Дочь художника Александра отметила, что это для других на Подлужной была мастерская Гурьянова, а для его семьи – это был, конечно, дом и в то же время волшебная структура цвета и света, созданная отцом как художником.

«Сейчас такое быстрое время, что у меня есть просьба к каждому, кто зайдет посмотреть эту выставку: сделать вдох и выход перед тем, как ее посмотреть. Фаат и папа были очень похожи как мастера. Про папу говорили, что Гурьянов – это художник цвета и света – волшебной структуры вроде эфира, созданной им самим. Дядя Фаат в этом очень созвучен с папой: у него тоже есть магия тишины и в то же время живого, простого, которое раскрывается. Словом, входя в зал выставки, подготовьте свое сердце к удивительной встрече с фотографией в нашей стремительно меняющейся реальности», – обратилась к первым посетителям выставки Александра Гурьянова.