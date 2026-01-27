Встреча Путина и Трампа вошла в новые учебники по истории в России

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже вошла в третье издание учебников по истории России и всеобщей истории, подготовленных Российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом сообщил член центрального совета РВИО и ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов, его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что третье издание учебников для 10-11 классов выйдет в этом году. Второе издание было выпущено в 2024 году. Основное отличие нового выпуска, по словам Кононова, заключается в обновлении материала: описание событий продлено до встречи Президентов в Анкоридже и в учебниках по всеобщей истории, и в учебниках по истории России.

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа прошлого года на военной базе на Аляске. Она длилась около трех часов и включала разные форматы общения: тет-а-тет в лимузине американского лидера по пути к основному месту переговоров и переговоры в узком составе «три на три». С российской стороны в обсуждениях участвовали помощник Президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По словам Кононова, Президент России на пресс-конференции после саммита отметил, что ситуация вокруг Украины стала одним из ключевых вопросов встречи.