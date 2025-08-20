Встреча Путина и Трампа позволила жителям деревни Епанчино узнать, где похоронен земляк

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволила жителям деревни Епанчино Атнинского района Татарстана узнать, где похоронен их погибший на Великой Отечественной войне односельчанин Муберек Нуриев. Об этом сообщает ТНВ.

После завершения переговоров российский лидер отправился на американское военное кладбище Форт-Ричардсон и возложил цветы к могиле, где похоронены погибшие советские летчики, в том числе и Муберек Нуриев. Родственники знали о его смерти, но не знали места захоронения. И вот теперь племянница летчика Зульфира Сиразиева и ее дочь увидели его фамилию на братской могиле.

Муберек Нуриев в 1931 году ушел служить в Красную армию, окончил татаро-башкирскую военную школу, а через три года – военную школу летчиков. Принимал участие в советско-финской войне. Став опытным штурманом, с 1942 года перегонял в СССР из Аляски самолеты, поставляемые по ленд-лизу, по воздушной трассе Алсиб. Летчикам приходилось летать в тяжелейших условиях морозов и кислородного голодания на очень большой для машин той эпохи высоте.

«Создание красноярских линий перегонки самолетов Аляска – Сибирь. Первая речь о них зашла в начале войны, в июле 1941 года. На заседании госкомитета обороны шел разговор о создании этой линии», – отметил заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Александр Александров.

В 1943 году самолет «Дуглас» упал при взлете на аэродроме Маркфилд из-за отказа двигателей. В октябре 1946-го останки советских офицеров перенесли на кладбище в Форт-Ричардсон.

В Епанчине место, на котором стоял дом, где в детстве жил Муберек Нуриев, давно заросло. С войны не вернулся и его брат – отец Зульфиры Сиразиевой. Имена погибших на Великой Отечественной увековечены на мемориале памяти, среди них – четверо Нуриевых, имя и отчество одного из них совпадает с именем и отчеством летчика.

«Но Муберек родился в 1912 году, может быть, это ошибка. Если это так, мы исправим», – пообещал глава Коморгузинского сельского поселения Шамиль Шарипов.

В этом году в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.