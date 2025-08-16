news_header_top
Политика 16 августа 2025 17:50

Встреча «коалиции желающих» по Украине назначена на 17 августа

Встреча стран «коалиции желающих» оказывать поддержку Киеву состоится 17 августа в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

Начало запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 мск). Заседание пройдет под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее французский лидер говорил о предстоящем обсуждении внутри коалиции, однако тогда не называл конкретную дату.

Ключевой темой встречи станут дальнейшие шаги в рамках дискуссии о мирном урегулировании на Украине.

#переговоры
