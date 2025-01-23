Встреча Горького и Есенина в Казани спустя век: Рязанский Музей-заповедник везет выставку

Государственный музей-заповедник Сергея Есенина из села Константиново в Рязанской области везет в Казань выставку «Сергей Есенин: "Я хочу верить в лучшее…"». Выездной проект приурочили к 130-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться 3 октября.

Выставка до Казани уже побывала в Елабуге. В столице Татарстана ее откроют 31 января в филиале Национального музея РТ – в Музее Горького и Шаляпина. Для каждой площадки, подчеркнули в пресс-службе Нацмузея РТ, был разработан новый контекст выставки, отдельно подобраны экспонаты.

«В Музее Горького и Шаляпина выставка разместится на первом этаже. Всего приедет около 80 экспонатов, еще около десятка тематических предметов вместе с ними, как дополнение темы взаимоотношений Горького и Есенина, выставит наш музей. На открытие ждем представителей музея Есенина, в том числе его нового директора Вячеслава Журавлева», – рассказала «Татар-информу» заведующая Музеем Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

Она также подчеркнула, что выставка станет символической репликой встречи Горького и Есенина в Казани спустя более века. Этому, к слову, будет посвящен отдельный ее раздел. Из фондов казанского музея в нем будет представлен, например, выпуск журнала «Летопись» от февраля 1916 года, который редактировал Горький. Именно в нем было опубликовано впервые стихотворение Есенина «Заглушила засуха засевки…».

Помимо этого, выставка будет включать разделы по истории родины Сергея Есенина – села Константиново, раннего творчества поэта и сборника «Радуница», а также путешествия по городам Закавказья, когда им были созданы автобиографические поэмы «Анна Снегина», «Мой путь», «Батум», цикл «Персидские мотивы».

Посетить открытие выставки можно будет бесплатно. Оно состоится в 16.00. Работать выставка будет до 2 марта с возможностью посещения по Пушкинской карте.