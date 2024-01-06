Встреча 10 министров связи и ИТ стран БРИКС пройдет в Иннополисе, заявил Никифоров

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10 министров связи и ИТ стран БРИКС в 2024 году встретятся в Иннополисе. Об этом заявил экс-министр связи России и глава ООО «Развитие Иннополиса» Николай Никифоров, поблагодарив руководство РФ и РТ за поддержку этого предложения.

«В 2024 году БРИКС стал больше. Теперь это 10 стран. И Россия снова страна-председатель. Принимать 10 министров в Иннополисе — большая честь и большая ответственность», — пишет Никифоров у себя в телеграм-канале.

Он также напомнил, что в 2015 году для него также стало большой честью собрать первую в истории встречу министров связи и ИТ стран БРИКС.

«Тогда нас было 5 стран и 5 министров. Россия также была страной-председателем», — написал в посте спикер, пообещав и интересную повестку, и теплый прием.