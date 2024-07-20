Вспышка смертельно опасного листериоза охватила 12 американских штатов

В США объявили вспышку листериоза, которая охватила 12 штатов. Как заявили в американском Центре по контролю за заболеваниями, скончались 2 человека, еще 28 были госпитализированы.

Пострадавшие от инфекции проживали в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Наибольшее количество заболевших было зафиксировано в Мэриленде и Нью-Йорке. По предварительным данным, люди заразились, употребляя готовые мясные и колбасные изделия, приобретенные в продуктовых магазинах.

Гражданам рекомендуют принять меры для защиты от заражения листериозом через мясные деликатесы, избегая употребления мяса, если оно не было подвергнуто тепловой обработке.