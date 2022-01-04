Вспышка коронавируса зафиксирована в ХК «Салават Юлаев»

Три игрока уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает «Чемпионат».

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от казанского «Ак Барса» на два очка.

Ранее КХЛ заявляла о 15-ти фактах заражения коронавирусом у игроков четырех клубов КХЛ. Также был отменен матч между «Автомобилистом» и «Йокеритом» из-за результатов тестов на COVID-19 в команде из Екатеринбурга.