В Казани продавцы после закрытия иностранных магазинов уходят работать в школы и больницы

С ужесточением санкций в казанских ТЦ была приостановлена работа 45 магазинов иностранных брендов. После этого на рынке труда Татарстана стали активно закрываться вакансии в сфере образования и медицины. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Они уже все к нам обратились и вспомнили, на кого учились. Вспомнили, что они врачи, учителя, педагоги-психологи, работники культуры и сейчас уже ищут работу. У нас количество востребованных вакансий по учителям закрывается с геометрической прогрессией, хотя еще учебный год не начался. Сейчас они максимально закрывают вакансии, вакансии просто разлетаются», — сказала она о бывших продавцах магазинов, приостановивших свою деятельность на территории республики из-за санкций.

Зарипова отметила, что Минтруд РТ мониторит ситуацию, складывающуюся на рынке труда в регионе, совместно с контрольно-надзорными органами и муниципалитетами. По законодательству если предприятие заявляет о том, что у него будет режим простоя или предполагается сокращение штатов, то его обязанность об этом сообщить в Минтруд.

«Если речь идет о массовом высвобождении, за три месяца до предполагаемых мероприятий и, соответственно, за два месяца до событий. Если существует риск того, что принимается режим простоя, то обязанность работодателя сообщить об этом в течение трех дней. Все сообщения фиксируются, и далее мы уже отрабатываем с работодателями», — пояснила спикер.

На сегодняшний день уровень безработицы по республике составляет 9,8 тыс., а в режимах неполной занятости сейчас находятся порядка 8 тыс. человек.

«Эти предприятия известны. Но в связи с тем, что они к нам обратились и это некая коммерческая тайна, служебная информация нам для внутреннего пользования, поэтому я не могу назвать эти предприятия», — подчеркнула Зарипова.

Глава Минтруда РТ заверила, что все работники магазинов, приостановивших деятельность, получают зарплату.

«Обязанность работодателей урегулирована Трудовым кодексом, что две третьих средней заработной платы (выплачивается — прим. Т-и) в случае простоя по вине работодателя и две третьих, если это непредвиденные обстоятельства. Предприятия две недели назад заявляли, что сохраняют повышенные социальные гарантии в части сохранения оплаты труда», — сказала она.

Эльмира Зарипова также отметила, что ситуация с приостановкой магазинов не критична, их пока не так много. Кроме того, некоторые сотрудники продолжают трудиться — «пакуют коробки, работают на складах».

«Они не уволены», — заключила собеседница «Татар-информа».