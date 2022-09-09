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Ру Тат
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Происшествия
9 сентября 2022  11:04
Полина Шевчук

Всплеск смертельных ДТП в Татарстане зафиксирован в январе и августе

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В Республике Татарстан наблюдается всплеск ДТП со смертельным исходом в январе и августе 2022 года, подчеркнул на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

Только за первые 20 дней января в республике в ДТП погибли 29 человек. В августе же в авариях погибло наибольшее количество людей с начала года – 45 человек.

Стоит отметить, что больше половины смертельных ДТП произошли на региональных дорогах.

 

#смертельные дтп #смертность
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