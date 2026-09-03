«Всплакнула перед поездкой»: Жилина — о возвращении на лед после перерыва

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Азербайджанская фигуристка Вероника Жилина, пропустившая два сезона из-за проблем со здоровьем, готовится к своему первому старту после долгого перерыва.

Она выступит на «челленджере» в Токио, где также участвуют российские спортсмены. Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Перед поездкой в Японию фигуристка призналась, что не могла сдержать слез от переполнявших эмоций.

«Очень рада тому, что наконец-то выхожу на старты. За эти три года каждый раз думала, когда же будет мой первый турнир после такого перерыва. Получилось, что в Японии. Токио — очень красивый город, да и сама страна. Даже перед поездкой несколько раз всплакнула. Сейчас со здоровьем более-менее все хорошо. Постараюсь не запускать, если какие-то есть микротравмы. Уже провела первую тренировку, катала короткую программу — по элементам всё чисто. Прыгается легко, хорошо. У меня есть проблемы со сном, но чувствую себя хорошо. Силы есть. Всё нормально, прорвемся», — передает слова Жилиной «Чемпионат».