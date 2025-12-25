ВСМ может внести коррективы во второй этап кольцевой железной дороги в Казани

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань внесет коррективы во второй этап кольцевой железной дороги в столице Татарстана. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин.

«Второй этап кольцевого движения предусматривает строительство путей от станции Восстание – Пассажирская и выход на станции Аметьево и Вахитово. Там строительство путей без заезда на станцию Дербышки планируется», – рассказал он.

По словам Ананьина, проект ВСМ Москва – Казань уже прошел госэкспертизу. «Будет финансирование – будет и строительство», – подчеркнул он.

Заместитель главного инженера добавил, что за станцией Восстание – Пассажирская находится неосвоенная территория – это зарезервированные земли под развитие высокоскоростной магистрали.

«Там будет строиться приемное ремонтное депо, предприятия, которые будут обслуживать высокоскоростную магистраль. Это все – в перспективе. Так как эти территории уходят на перегон с учетом высокоскоростной магистрали, могут появиться определенные коррективы в проекте второго этапа кольцевой железной дороги», – отметил он.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Казань будет реализована.