Вслепую на фортепиано и династии музыкантов: в Казани прошел концерт «Звезды из завтра»

Фото: предоставлено La Primavera

В Казани состоялся первый гала-концерт нового сезона республиканской программы «Звезды из Завтра». В нем приняли участие дети из Казани, Зеленодольска, Арска, Балтасей, Кукмора. Дети вышли на сцену ГБКЗ имени Салиха Сайдашева в сопровождении Казанского камерного оркестра La Primavera.

«Звезды из завтра» — это республиканская творческая программа поддержки юных музыкантов, которая существует уже девять лет. Создатель проекта и художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов каждый год сам проводит прослушивания не только в Казани, но и в районах Татарстана, чтобы отобрать самых талантливых детей для участия в гала-концерте.

Фото: предоставлено La Primavera

Как правило, в конце сентября из разных уголков республики начинают поступать заявки на участие в проекте, а в ноябре начинаются прослушивания. Дети, прошедшие отбор, начинают готовиться к серии гала-концертов. Первый проходит в Казани, а потом, в апреле, дети выступают и в других крупных городах республики.

«В этом году у нас появилось нововведение „Звезды из послезавтра”. Это номинация для самых маленьких детей, которые тоже проявили выдающиеся способности на прослушивании. Они будут выступать отдельным блоком, чтобы мы все за них порадовались и посмотрели, что из них вырастет завтра», — рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Фото: предоставлено La Primavera

Каждый год в конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз перед публикой выступил незрячий 17-летний Амир Гумеров. Он исполнил прелюдию cis-moll Сергея Рахманинова на фортепиано.

«Я занимаюсь музыкой с девяти лет, сначала играл на блок-флейте, а потом начал заниматься на фортепиано», — поведал юный музыкант.

Амир пояснил, что ноты ему приходится заранее учить — он читает их по системе Брайля и заучивает наизусть, при этом играет он достаточно сложные и длинные произведения. Он добавил, что дома часто играет для души, а также сочиняет собственные композиции, с которыми выступает на конкурсах.

«Амир в третий раз принимает участие в этой творческой программе. Мы заранее готовимся, в этом году был очень серьезный отбор, и мы снова прошли. Нам очень нравится этот проект, потому что он дает возможность поиграть на сцене с таким коллективом», — заметила музыкальный педагог Амира Венера Герасимова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Участие в конкурсе принимают и дети из музыкальных династий. Так, девятилетние близнецы Даниил и Кирилл Приходцевы играют на виолончели. Их отец также играет на этом инструменте, а мать — на рояле.

«Первый раз, когда мы пробовались на этот проект, нас не взяли. Целый год мы занимались, старались и теперь смогли выступить здесь. Мы особо не волновались, потому что мы и так выступаем в оркестре и там иногда солируем», — поделились деталями своей истории братья.

Фото: предоставлено La Primavera

Программа «Звезды из завтра» получила республиканский статус, она реализуется при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ. Финалисты становятся учениками высших и средних музыкальных учебных заведений Татарстана, а также принимают участие в конкурсах на федеральном телевидении. Юные музыканты, задействованные в программе, принимали участие в Дельфийских играх и становились стипендиатами фонда «Новые имена» и Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.