ВСК запустила Telegram-канал «Рядом» и умного бота для решения страховых вопросов

Страховой Дом ВСК открыл официальный Telegram-канал «Рядом».

Основная цель запуска канала — быть ближе к клиентам. «Рядом» рассказывает о событиях в сфере российского страхования и финансов, которые касаются каждого, а также традиционно делится решениями ежедневных задач. Например, как правильно подготовить авто к лету или недорого обустроить маленькую квартиру, как получить карту платежной системы UnionPay в России.

К каналу подключен умный бот ВСК. Он поможет в решении любого страхового вопроса: от внесения изменений в полис до расчета и оформления страховой защиты. Ссылка на бота находится в описании канала. Ознакомиться и подписаться на сам Telegram-канал можно по ссылке.

«Мы делаем все, чтобы постоянно оставаться рядом с нашими клиентами и помогать, когда это действительно важно. ВСК ежедневно стремится предоставить лучшее предложение и сервис для клиентов, достигая цели — стать компанией осознанного выбора. Открытость, честность, оперативность в диалоге с пользователями — приоритет для ВСК и является одной из стратегических задач компании. Раньше в Telegram клиенты могли связаться с нами через чат, а теперь взаимодействие станет еще проще — в этом поможет не только канал „Рядом“, но и умный бот, который решит многие страховые вопросы», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА. Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей. Сайт — www.vsk.ru.