ВСК выплатила 9,5 млн долларов в связи с гибелью вертолета в Руанде

Страховой Дом ВСК возместил расходы на потерю вертолета МИ-17 Военно-воздушных сил Руанды во время полетов в рамках логистической поддержки военных подразделений в июне текущего года.

В ходе осмотра эксперт компании квалифицировал конструктивную гибель транспортного средства в результате пожара. Авария была признана страховым случаем. Выплата ВВС государства составила 9,5 млн долларов США.

«Крушение вертолета — это страшное чрезвычайное происшествие. К счастью, все члены экипажа остались живы, и только один из них получил травмы. Желаем ему полного выздоровления и скорейшего возвращения к работе. ВСК всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по договорам страхования, поэтому полностью компенсировала полученный ущерб», — отметил руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК Владимир Антипов.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). Сайт — www.vsk.ru.