ВСК вновь вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

Страховой Дом ВСК вновь вошел в рейтинг лучших работодателей России в 2022 году. Список составил журнал Forbes.

Анализ проводился методом анкетирования компаний. Бланки были разосланы в 150 крупнейших организаций. Данные по компаниям, не предоставившим информацию, были взяты из годовых отчетов и отчетов об ESG (Environmental, Social, Governance) и устойчивом развитии.

Оценки от 0 до 100 ставились по трем метрикам: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G). Каждая из них делилась еще на несколько пунктов, таких как «зарплата», «обучение», «климатическая политика», «гендерное равенство» и так далее.

В итоговый рейтинг вошли 118 компаний, работающие в России. Им присвоили один из четырех статусов: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Почти треть участников не попала в шорт-лист из-за недобора баллов. ВСК получила «золотой статус» в двух из трех метрик, набрав от 55 до 70 баллов, а также «платиновый статус» в метрике «Корпоративное управление». Компанию Страховому Дому составили такие крупные организации, как «Лукойл», «Газпром», «Аэрофлот», «ДОМ.РФ» и другие.

«Принципы социальной ответственности лежат в основе философии управления ВСК, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности компании. Ежегодно мы помогаем своим сотрудникам становиться лучше, создаем комфортные условия труда, заботимся об их здоровье и помогаем раскрывать потенциал. Профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов стратегии компании, которую мы продолжаем реализовывать и сегодня. Для нас почетно второй год подряд войти в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes», — подчеркнул генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.