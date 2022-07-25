ВСК: Владельцы внедорожников и кроссоверов чаще других обращаются за страховкой по каско

Владельцы внедорожников и кроссоверов чаще других рискуют на дорогах. На их долю приходится большая часть обращений по каско, говорится в исследовании, проведенном Страховым Домом ВСК.

Toyota является лидером по числу страховых случаев по каско по итогам 6 месяцев 2022 года. Так, не менее 12% происшествий в компании с начала года пришлось на автомобили японского бренда. В тройку лидеров также входят Kia (10%) и Hyundai (9%), замыкают рейтинг Renault, Volkswagen (по 7%) и Mercedes-Benz (5%). Кроме того, несмотря на общее снижение количества обращений по каско, в январе-июне был зафиксирован рост на 33% страховых случаев с автомобилями китайских брендов.

Среди автомобилей марки Toyota лидерами по числу страховых случаев по каско стали Camry (33%), Rav4 (29%) и Land Cruiser (28%). Среди корейских брендов наибольшее число обращений было зафиксировано от владельцев: Kia Rio (23% среди автомобилей данного бренда), Kia Sportage (19%), Kia Sorento (11%), а также Hyundai Creta (38% среди автомобилей данного бренда), Hyundai Solaris (20%), Hyundai Santa Fe (15%).

46% происшествий с автомобилями марки Volkswagen приходится на кроссовер Tiguan, 28% обращений среди Renault поступило от владельцев Duster. Среди водителей Mercedes-Benz чаще всего в страховую компанию за компенсацией по каско обращались владельцы линейки внедорожников GLC (14%), GLE (15%) и GL (4%).

На фоне роста китайского автопарка в России, с начала года в ВСК увеличилось число обращений по каско от водителей автомобилей марки Chery (почти в 1,5 раза), Geely (в 1,4 раза) и Haval (в 1,3 раза).

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