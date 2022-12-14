ВСК ускорит оказание медпомощи, совместив сервисы телемедицины и очные консультации

Телемедицина является значимым инструментом повышения эффективности лечения, а также развития превентивной медицины. 25% клиентов ВСК по ДМС имеют в анамнезе диагноз артериальная гипертензия, 15% из них рано или поздно требуется лечение в стационаре. При этом применение дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента позволит снизить число госпитализаций в связи с артериальной гипертензией на 70%. Ключевая задача ВСК – создание бесшовного клиентского пути, включающего полное медицинское сопровождение, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи. Об этом рассказал руководитель центра организации медицинской помощи ВСК Сергей Лысенков в ходе выступления на онлайн-форуме «Телемедицина-23».

Рынок телемедицины в России растет динамичными темпами – по итогам 2021 года прирост в сегменте составил 9,8% - до 4,95 млн онлайн-консультаций. Технологичные медицинские сервисы позволяют решить две основные проблемы отечественного здравоохранения. В первую очередь – это повышение доступности медицинской помощи. Так, во многих регионах существует дефицит медицинских специалистов, с 2015 по 2022 год численность младшего медицинского персонала, например, сократилась с 599 тыс. до 266 тыс. Телемедицина позволяет получить консультацию врача онлайн, вне зависимости от региона проживания.

Еще одним плюсом технологии является улучшение качества оказания медицинской помощи. В ходе стандартного лечения многие пациенты жалуются на необходимость по несколько раз рассказывать свою историю болезни представителям страховой компании и врачам, ехать в клинику через весь город для закрытия больничного, расшифровки анализов или получения вторичной консультации, невозможность получить второе медицинское мнение. Несмотря на то что телемедицина позволяет частично решить перечисленные проблемы, ее возможности все еще достаточно ограничены законодательно[1].

В 2022 году Страховой Дом ВСК запустил «Цифровую клинику», которая является своеобразным онлайн-медицинским кластером. Сервис объединяет возможности телемедицины и экспертизу собственных и партнерских медицинских центров. Таким образом, клиенты ВСК могут обратиться к медицинскому советнику, получить врачебную помощь на дому, записаться на очный прием уже с предварительным планом диагностики и сданными анализами, получить телемедицинскую консультацию.

«Цифровая клиника ВСК является востребованным среди наши клиентов продуктом, объединяющим новые технологии и персональную заботу о здоровье каждого пациента. С момента запуска сервиса мы зафиксировали более 7 тыс. завершенных случаев лечения, время получения медицинской помощи с момента появления первых беспокоящих пациента симптомов до старта терапии было сокращено в два раза. При помощи телемедицины наши клиенты могут получить консультацию терапевта, а также узкопрофильных специалистов – гастроэнтерологов, кардиологов, гинекологов, эндокринологов и т.д. Всего же в штате клиники более 200 врачей», - отмечает Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи ВСК Страхового Дома ВСК.

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