ВСК стал лучшей страховой компанией 2023 года по версии Банки.ру

Фото: пресс-служба ВСК

Страховой Дом ВСК стал лауреатом XVII ежегодной премии финансового маркетплейса России Банки.ру и признан «Лучшей страховой компанией» 2023 года.

При выборе победителя оценивались надежность страховой организации, уровень инновационности и процессы компании при выплате страхового возмещения. Также учитывались популярность страховщика среди пользователей сервиса Банки.ру и их мнение о компании. Конкуренцию ВСК составляли крупнейшие игроки отрасли в России.

Данная Премия считается одним из самых главных и престижных событий российской финансовой сферы в году. Она помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний, а партнерам — ориентиры для дальнейшего развития. В выборе победителей участвует не только экспертный совет, но и сами пользователи услуг — с помощью онлайн-голосования и Народного рейтинга Банки.ру.

За 17 лет существования Премии маркетплейс вручил лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям более 300 наград за востребованные и выгодные финансовые продукты, за высокий уровень клиентского сервиса и за вклад в развитие отрасли. По итогам 2023 года в число претендентов на победу в различных номинациях попали такие бизнес-гиганты, как ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк.

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