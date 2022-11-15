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Экономика
15 ноября 2022  14:00

ВСК стал лауреатом премии «Качество обслуживания и права потребителей»

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Страховой Дом ВСК стал лауреатом XIII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей».

Церемония награждения прошла в Сочи. ВСК одержала победу в номинации «Финансовая грамотность и открытость» в категории «Цифровые решения в страховании». Лауреаты определялись по результатам голосования экспертного совета, данных потребительских тестов и индекса NPS исследовательского холдинга Romir.

Премия «Качество обслуживания и права потребителей» — общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Мероприятие призвано обеспечить устойчивое развитие и мощный конкурентный потенциал российского рынка товаров и услуг.

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