ВСК спрогнозировала, где безопаснее всего встречать Новый год

Во время празднования Нового Года россиянам стоит в первую очередь опасаться переломов – на них приходится 8% от общего числа обращений в связи с несчастными случаями во время каникул, к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самыми травмоопасными регионами по оценкам компании (без учета Москвы) являются: прошлогодний лидер – Ижевск (7% от всех новогодних ЧП), Уфа (7%), Киров (4%), Иркутск (3%) и Пермь (3%).

Самыми безопасными регионами для празднования Нового года по оценкам ВСК являются республики Северного Кавказа, Калмыкия (суммарно менее 0,2% от общего числа обращений по страхованию от несчастных случаев за период конец декабря-январь), а также Иваново, Липецк и Мордовия (чуть более 0,1% в каждом).

Часе всего в период новогодний праздников россияне обращаются к страховщикам в связи с переломами (8%), травмами, полученными во время активного отдыха (4%), и вывихами (1% обращений). Средняя сумма компенсации за «праздничные» происшествия составляет более 157 тыс. рублей.

Размер выплаты зависит от тяжести повреждения. Например, 13-летняя жительница Алтая получила травму во время катания с ледяной горки, сумма компенсации составила 15 тыс. рублей. Другой ребенок (11-лет) из Сыктывкара получил легкий ушиб левого колена, выплата составила 1 тыс. рублей. А 24-летняя жительница Чувашии из-за аналогичного происшествия столкнулась с гематрозом (скопление крови в суставе) левого колена и получила чуть больше – 3 тыс. рублей.

В целом большее число обращений в новогодний период поступает от детей и молодежи до 20 лет – 39% страховых случаев. Второе и третье место в антирейтинге разделили россияне в возрасте 30-39 и 40-49 лет – по 15%. Причем, наибольшему риску травм подвержены мужчины – более 63% происшествий.