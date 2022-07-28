ВСК составила топ самых «здоровых» и «болеющих» регионов России первого полугодия

Среди регионов с городами-миллионниками (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) чаще всего обращаются ко врачам жители Новосибирской области – 25% страховых случаев по ДМС в первом полугодии 2022 года. На втором месте – Пермский край, всего 15% обращений, на третьем месте – Самарская область, 11% страховых случаев. Россияне с самым крепким здоровьем проживают в Татарстане (2%), Башкортостане (2,7%) и Воронежской области (2,9%).

Согласно статистике Страхового Дома ВСК, общее число обращений россиян к врачам в регионах с городами-миллионниками (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) снизилось на 31% по итогам 1 полугодия 2022 года.

В основном пик заболеваемости во всех регионах приходится на март/апрель. Исключение составляют Новосибирская, Ростовская и Самарская области и Пермский край – основная часть страховых случаев приходится на май.

«В первом квартале 2022 года ДМС стал одним из драйверов страхового рынка, выросло и число заключенных договоров - с юридическими лицами почти на 35%, с физическими лицами на 26,6%, и объем собранных премий в данном сегменте – на 7%. При этом, по данным ВСК общее число обращений ко врачам в рамках добровольного страхования по итогам полугодия сократилось на 6%. Таким образом, прослеживается ключевая тенденция –сокращение объема обращений за медицинской помощью, причем в большинстве регионов РФ», - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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