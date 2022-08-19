ВСК: Россияне готовы платить за психологическую помощь не более 5 тыс. рублей

При выборе психолога россияне в первую очередь обращают внимание на стаж работы, специализацию и наличие опыта работы с конкретным запросом, а также набор инструментов и подходов, которые будут применяться в ходе терапии. Наименее важными факторами являются возраст специалиста и наличие в портфолио международных стажировок и образовательных курсов. Оптимальной стоимостью психологической консультации россияне считают сумму, не превышающую 5 тыс. рублей. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК.

Согласно исследованию, не менее 54% респондентов, ранее получавших психологическую помощь, готовы обратиться за повторной консультацией специалиста. При этом 60% из них предпочитают онлайн-формат приема. Ключевыми аргументами в пользу заочных консультаций россияне называют экономию времени на поездке к специалисту.

При получении психологической консультации самым важным параметром являются личностные характеристики специалиста — об этом заявляют не менее 24% респондентов. Минимум 22% опрошенных обращают внимание на рекомендации друзей и знакомых, а также на отзывы о специалисте в интернете.

Для 23% пациентов, имеющих опыт общения с психотерапевтами, важна стоимость консультации — самой выгодной ценой приема они считают 2,6 тыс. рублей, приемлемой — 4,4 тыс. рублей. В группе опрошенных, раннее не посещавших профильных специалистов, этот показатель не превышает 9%. При этом выгодной стоимостью приема респонденты также считают 2,6 тыс. рублей, приемлемой — 4,8 тыс.

«Россияне стали больше внимания уделять своему ментальному здоровью, мы видим это, анализируя востребованность психотерапевтов и рост обращений за профильной медицинской помощью. Однако в ходе исследования мы выяснили и другие интересные тенденции. Например, то, что россияне, ранее посещавшие психотерапевтов, руководствуются в первую очередь именно наличием у специалистов профессионального опыта по теме обращения пациента — узкая специализация важна для 18% опрошенных. В группе респондентов, которые только планируют первый прием психолога, этот показатель тоже высокий — 22%, хоть в целом уступает стажу специалиста. Поэтому мы уделяем особое внимание регулярной супервизии специалистов, работающих в медицинских сервисах ВСК — это обмен знаниями и навыками между опытными и начинающими психологами в рамках групповых или индивидуальных консультаций», — отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК Олег Витько.

Исследование проводилось в августе 2022 года методом телефонного интервьюирования на базе контакт-центра Страхового Дома ВСК. Всего в опросе приняли участие около 1000 клиентов компании — группа застрахованных по ДМС, ранее обращавшихся за консультацией к психотерапевту, и ранее не обращавшихся за консультацией к психотерапевту.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и АА(RU) — по версии АКРА. В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей. Сайт — www.vsk.ru.