ВСК признана лучшей страховой компанией России

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Ежегодной Бизнес-премии Компания | Персона года. Организация признана лучшей в номинации «Страхование» в категории «Финансы».

Список номинантов формировался на основании данных, предоставленных партнерами премии в формате рэнкингов, анализа деловой прессы, аналитических обзоров и других открытых источников. Победителей выбирало жюри с помощью голосования. В число экспертов входили топ-менеджеры крупнейших инвестиционных групп, бизнес-академий и отраслевых компаний, а также представители органов власти.

Страховой Дом ВСК в очередной раз был признан экспертным сообществом лучшим страховщиком страны. Получение премии стало успешным завершением 3-летнего цикла реализации стратегии компании.

Фото: пресс-служба ВСК

2023 год был успешным для ВСК. Компания продемонстрировала лучшую динамику роста бизнеса среди 5-ки крупнейших страховщиков non-life сегмента. Сборы ВСК составили свыше 117 млрд рублей, а портфель в целом вырос почти на треть. Самый активный рост собранных премий — в 1,5 раза — был зафиксирован в корпоративных видах страхования, в частности в страховании корпоративного имущества и гражданской ответственности, но и розничные виды также показали отличную динамику.

Страховой Дом ВСК более 30 лет выполняет взятые на себя обязательства. Так, в 2023 году компания выплачивала более 133 млн рублей ежедневно.

ВСК — один из лидеров цифровой трансформации страховой отрасли на протяжении многих лет. Важным событием для рынка стали инновационные проекты ВСК, такие как цифровая клиника и использование новейших технологий распознавания повреждений при урегулировании по каско. Также Страховой Дом ВСК первым на рынке реализовал инновационную технологию удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО, а в декабре произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события.

«ВСК уже не первый раз завоевывает звание лучшего страховщика года, и для нас, конечно, это ценно и важно. Компания уже давно и успешно инвестирует в развитие сервисов, технологичность, удобство коммуникации с клиентами и партнерами. Также важной частью стратегии ВСК является создание комфортной среды для своих сотрудников. И конечно, все это способствует бизнес результатам, которые мы достигаем и к которым стремимся — компания растет в 2 раза быстрее страхового рынка. Все это не случайный успех, а результат реализации нашей бизнес-стратегии, очередной 3-летний цикл которой мы успешно завершили в прошлом году и сейчас как раз приступаем к новому этапу. И конечно, достижения компании — это результат ежедневного труда десятков тысяч наших сотрудников, агентов, партнеров по всей стране — вместе мы делаем все, чтобы Страховой Дом ВСК и дальше был лучшим», — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Ежегодная Бизнес-премия Компания | Персона года — уникальное событие для российского делового сообщества. Премия присуждается компаниям и персонам, усилия которых оказывают заметное влияние на развитие российского бизнес-сообщества.

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