ВСК при помощи ИИ сократила срок обработки обращений по полисам медстрахования в 15 раз

Страховой дом ВСК совместно с разработчиком страховых IT-решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) MainsLab запустил ряд нововведений, которые позволяют получить ответ при обращении на медицинский пульт в 15 раз быстрее.

Благодаря этому, 40% обращений за согласованием медицинских услуг по ДМС обрабатываются при помощи ИИ на основании клинических рекомендаций и медико-экономических стандартов.

Ранее ВСК совместно сMainsLab оптимизировали стоимость ДМС для клиентов за счёт внедрения системы поиска завышений в счетах от клиник.По оценкам экспертов, уровень завышений стоимости услуг в медицинских организациях составляет около 3-4%.

Так же при помощи внедрения IT-решения был ускорен процесс формирования и получения коммерческого предложения клиентом в 5 раз.

«Цифровизация внутренних бизнес-процессов позволяет нам повышать конкурентоспособность компании за счет улучшения качества сервиса для клиента на всех этапах оказания услуг. Реализация IT решений совместно с MainsLabспособствовала сокращению внутренних издержек ВСК, оптимизировала трудозатраты специалистов.Благодаря этому мы можем сократить срок урегулирования для клиентов, предлагать им более справедливую и выгодную стоимость полиса.При разработке проектов мы ориентируемся на лучшие мировые практики в сфере страхования и стремимся достичь даже больших результатов. Мы полностью автоматизировали 40% обращений в рамках ДМС за счет синхронизации данных», - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Страховой Дом ВСК сотрудничает с MainsLabс 2020 года. За это время был разработан и реализован ряд IT-решений, позволяющих улучшить качество сервиса для клиентов, а также оптимизировать внутренние бизнес-процессы компании.

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