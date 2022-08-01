ВСК поможет франчайзи застраховать бизнес всего за 4 минуты

Страховой Дом ВСК запустил эксклюзивную программу онлайн-страхования бизнеса, развивающегося по системе франчайзинга.

Партнером новинки выступили страховой брокер IID и Российская ассоциация франчайзинга (РАФ). Защитить свой бизнес можно будет максимально быстро — одним кликом на сайте программы www.franchins.ru. Оформить услугу смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Программа страхования «IID.Франчайзинг» разработана для компаний, развивающихся по системе франчайзинга, создана на основе опыта работы с экспертами и лидерами рынка франчайзинга.

Комплексный договор будет включать страхование имущества и гражданской ответственности юридических лиц. В каждом пакете учтены отраслевые особенности и включены все необходимые риски, лимиты каждого пакета соответствуют рыночной практике делового оборота.

На первом этапе спецпрограмма будет действовать для членов ассоциации в четырех отраслях — салон красоты (барбершоп, грумминг-салон), магазин (торговая точка), детское образовательное учреждение и ресторан (кафе).

«Онлайн-страхование для малого и среднего бизнеса, работающего по франшизе, — это очень актуальное и ценное решение. Каждый предприниматель так или иначе задумывается о защите своего имущества, но не всегда на это решается. Мы максимально упростили процедуру, теперь необязательно разбираться в страховании, поскольку пакеты актуализированы для каждой отдельной отрасли. Это помогает сократить время оформления защиты с 3 дней до 4 минут», — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

«Наличие простого финансового инструмента для защиты бизнеса франчайзи — это дополнительная гарантия динамичного развития сети, защита от репутационных и финансовых рисков франчайзора», — отметила Людмила Ростова, генеральный директор IID.

По данным franshiza.ru по состоянию на начало 2022 года в России насчитывается 3095 франшиз. За 2021 год рынок франчайзинга вырос на 11,3%, общее количестве франчайзи — более 20 000. Одной из основных целей РАФ является обеспечение развития института франчайзинга в России, а также улучшение правовой и бизнес-среды, в которой действуют предприниматели.

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