ВСК первым среди страховых компаний предлагает расширенную версию «Европротокола онлайн»

Новый сервис «Европротокол онлайн» стал доступен в приложении «ВСК Страхование». Компания первой из страховщиков предлагает возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств – каждым водителем в своей части. Расширенная версия уже доступна в магазинах приложений мобильных устройств Android, iOS.

Первыми версиями сервиса «Европротокол онлайн» можно было воспользоваться только в приложении «Помощник ОСАГО» от Российского союза страховщиков, при последовательном заполнении данных двумя участниками ДТП. Теперь новый сервис «Европротокол онлайн» стал доступен в приложениях «Помощник ОСАГО» и «ВСК Страхование».

Расширенная версия «Европротокол онлайн» от ВСК позволяет клиенту компании:

увеличить сумму страхового возмещения в 4 раза — до 400 тыс. рублей (с бумажным европротоколом клиент может претендовать на возмещение до 100 тысяч рублей);

покинуть место ДТП сразу после фотофиксации, чтобы минимизировать автомобильные пробки и вероятность повторных аварий;

сократить в несколько раз время оформления ДТП;

в мобильном приложении «ВСК Страхование» оформить ДТП (без участия ГИБДД) как с одного, так и сразу с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части;

использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и каско.

«Страховой Дом ВСК стал первым из страховщиков, кто предоставил возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств в расширенной версии „Европротокол онлайн“. Новый сервис — это первый шаг к дистанционному урегулированию по ОСАГО, который позволяет клиентам сократить время оформления ДТП в несколько раз, а также самостоятельно без участия ГИБДД оформить происшествие и получить возможность возмещения до 400 тыс. рублей. Мы ждем изменений в закон об ОСАГО, чтобы дать возможность полностью дистанционного урегулирования всем клиентам», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

«Статистика показывает, что сервис оформления аварии онлайн больше всего востребован в двух столицах и крупных городах — именно там, где „пробки“ традиционно были насущной проблемой. Всего за время, прошедшее с начала работы приложения „Помощник ОСАГО“ 1 ноября 2019 года по состоянию на конец апреля этого года его установили порядка 400 тысяч раз (43% пришлось на пользователей Android и 57% на пользователей IOS). Сейчас мы сделали ещё один шаг в сторону автомобилистов — возможность оформить аварию в мобильном приложении своего автостраховщика упростит и получение выплаты по автокаско для тех, у кого есть такой полис», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.