ВСК первой среди страховых компаний поучаствовала в пилоте Open API на площадке АФТ

Страховой Дом ВСК на площадке Ассоциации ФинТех первым среди компаний страховой отрасли принял участие в этапе кросс-отраслевого пилотного проекта «Получение информации о геопозиционировании объектов». Первым кейсом стало получение информации от государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при инциденте с участием транспортного средства.

С помощью API ВСК получила от «ЭРА-ГЛОНАСС» следующие сведения: дата и время события, геолокация на момент происшествия и вид активации датчика устройства вызова экстренных оперативных служб (автоматическое или добровольное нажатие кнопки). Эта информация используется в процессе обслуживания клиента. «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет организовать передачу данных сразу в момент события, но есть возможность получать исторические сведения по инцидентам, которые происходили с транспортным средством в прошлом.

Проведенный пилотный проект показал, как с помощью Open API можно качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Он признан успешным, его результатом стало решение участников о проработке коммерческой эксплуатации и валидация разработанного стандарта в процессе пилотирования.

«Для ВСК большое значение имеет потребительский опыт, который напрямую связан с цифровизацией и использованием технологий. Сегодня около 70% пользователей финансовых услуг в мире отметили, что Covid-19 повысил их ожидания от цифровых возможностей компаний. На удовлетворенность клиента от страховых услуг влияет правильная оценка ущерба при наступлении страхового события. Для этой оценки критично важно быстро, онлайн, получить данные, которые не потребуется дополнительно верифицировать. Наша цель — ускорить сбор данных и процесс урегулирования без дополнительного сбора бумаг, мы видим эту сервисную составляющую залогом успешного развития страхования в цифровую эпоху», — отметила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

«Это первый пилотный проект по обмену данными между финансовой и нефинансовой организацией с помощью стандартизированных API, которые в перспективе могут стать открытыми. Таким образом мы не только провели тестирование технологии, но и пропилотировали сценарий так называемых Открытых данных, являющихся развитием концепций Открытого банкинга и Открытых финансов. Чем больше организаций смогут быстро обмениваться данными в безопасной среде, тем больше возможностей будет у бизнеса для создания новых технологичных сервисов. Равноправный, свободный и безопасный доступ к данным, на наш взгляд, является одним из ключевых драйверов развития конкурентной среды», — прокомментировал Максим Григорьев, заместитель генерального директора АФТ.