ВСК открыла Цифровую клинику

Страховой Дом ВСК открыл цифровую медицинскую клинику, которая будет доступна в мобильном приложении «ВСК Страхование». Новое решение позволит в два раза сократить время с момента первичного обращения клиента до начала лечения.

Клиенты страхового дома получат полное медицинское сопровождение — помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику.

За каждым пациентом будет закреплен медицинский советник, который осуществляет поддержку клиента на всех этапах получения медпомощи. Это аналог услуги сопровождения больного, стоимость которой в частных клиниках может достигать нескольких тысяч рублей.

Для получения консультации достаточно оставить обращение в мобильном приложении, и медицинский советник соберет предварительный анамнез и организует прием специалиста, подберет удобную лабораторию для сдачи анализов, поможет подготовиться к диагностическим исследованиям.

Следующим шагом пациента будет дистанционная консультация специалиста, который сформирует диагностическую гипотезу, даст рекомендации по прохождению лабораторных исследований и подготовит план выздоровления. В режиме онлайн уже сейчас прием ведут терапевты и дежурные врачи, неврологи, гастроэнтерологи, гинекологи, оториноларингологи и эндокринологи. В зависимости от состояния больного возможен также выезд врача на дом.

Далее пациенту достаточно указать предпочтения по месту, датам и времени прохождения рекомендованного обследования и медицинский советник последовательно организует необходимые исследования и дальнейшие консультации узких специалистов, так чтобы лечение было максимально эффективным. Для этого у ВСК в распоряжении более 9 тысяч партнерских клиник, 2 тысяч отделений сетевых лабораторий по всей России и конечно же возможность записать на онлайн-прием к врачу здесь и сейчас.

Примечательно, что общение с медицинским советником и врачом происходит в едином мобильном приложении страховой компании, где пациент, находясь в экосистеме ВСК, «в один клик» получает доступ не только к сервисам медицины, но и к целому спектру страховых продуктов.

Таким образом, объединив технологии, медицину и страхование, Цифровая клиника от ВСК открывает совершенно новые возможности получения качественной и своевременной медицинской помощи, даже не выходя из дома.

«Цифровая клиника от ВСК уже сегодня доступна нашим новым и действующим клиентам по полисам добровольного медицинского страхования. Мы видим, что данное решение позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным, сократить его в два раза. Для этого мы очень пристально следим за экспертизой нашего медицинского персонала, а также активно развиваем наше мобильное приложение, где предлагаем своим клиентам разные каналы взаимодействия с врачом — от консультации в чате, до видеозвонка, предоставляем возможность записаться онлайн или вызвать врача на дом. Стоит отметить, что согласно исследованию ВЦИОМ, 60% россиян уже сейчас готовы получать медицинскую помощь посредством цифровых решений, дистанционно. Всего, по данным ВСК, востребованность онлайн-консультаций в начале 2022 выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и мы ожидаем сохранение данного тренда в 2023 году», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.