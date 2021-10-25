ВСК – Официальный страховщик международного турнира по пляжному футболу

Страховой Дом ВСК стал Официальным страховщиком Клубного Мундиалито — Москва 2021, международного турнира по пляжному футболу MUNDIALITO DE СLUBES 2021. В качестве мер поддержки компания застраховала по полисам от несчастного случая 127 человек из числа организаторов и всех футбольных клубов.

Турнир состоится с 27 по 30 октября на московском стадионе «ЦСКА Арена» по адресу Автозаводская ул., д. 23а. В нем примут участие восемь команд из семи стран. Россия будет представлена московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Также на Клубном Мундиалито — Москва 2021 сыграют испанский «Леванте», парагвайский «Насьональ», бразильский «Васко да Гама», белорусский «Динамо-Минск», японский «Токио Верди» и португальская «Брага».

В начале розыгрыша команды будут поделены на две группы. «Локомотив» сыграет против «Леванте», «Насьоналя» и «Васко да Гамы». «Спартак» встретится с «Динамо-Минском», «Токио Верди» и «Брагой». Эти матчи пройдут с 27 по 29 октября. Решающие игры запланированы на 30-е число. Победители групп поспорят между собой за титул в финале соревнования. Команды, занявшие вторые места в группах, разыграют бронзовые медали. Также в этот вечер пройдут поединки за пятое и седьмое места.

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«ВСК продолжает поддерживать спорт и выходит на мировой уровень. Уверен, что сотрудничество с Клубным Мундиалито будет полезным для обеих сторон и выступающих команд. Мы уже застраховали всех футболистов, делегатов и судей, будем продолжать помогать организаторам и дальше. Это самый престижный турнир среди клубных команд, и мы рады стать частью большого праздника», — подчеркнул генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). Сайт — www.vsk.ru.